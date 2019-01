publié le 20/01/2019 à 14:15

Ils ont déjà convaincu leurs familles, participent à des manifestations, à des opérations de nettoyage... Et ils ne comptent pas s'arrêter là. L'an dernier, les élèves de CM2 de l'école Montaigne, à Poissy dans les Yvelines, ont étudié la biologie. Très vite toute la classe s'est pris au jeu. "On n'aura pas de deuxième planète. Si on la sauve maintenant on va sauver notre futur", explique Soujoud au micro RTL.



Les apprentis écolos ont réussi à changer les habitudes de leurs parents. Tous les soirs en rentrant de l'école, ils montrent des photos, des vidéos et racontent ce qu'ils ont appris dans la journée. Soraya a donc suivi le mouvement avec ses deux enfants : "On évite au maximum le plastique. Ce sont des petits gestes, c'est vraiment une prise de conscience", explique la mère de famille.

Et puis en quelques mois, tout va très vite. Les élèves rencontrent leur députée, vont au Parlement des enfants et partent en classe de découverte. Ils remportent même un concours de bande dessinée sur l'écologie.

Les élèves veulent donc faire du lobbying une action positive, sans intérêt personnel. Et comme un vrai lobby, ils vont se rendre à l'Assemblée nationale. La visite est prévue pour le mois de mars. Ils espèrent aussi rencontrer Nicolas Hulot dans les prochaines semaines.

Charlotte Baris avec les anciens élèves de CM2 à l'école Montaigne à Poissy Crédit : RTL