publié le 25/11/2018 à 09:15

En plein mouvement des "gilets jaunes", l'exécutif maintient le cap alors qu'Emmanuel Macron doit lancer un Haut conseil pour le climat mardi 27 novembre. Suffisant pour éteindre l'incendie et faire avancer tout le monde vers la fameuse transition énergétique ?



Bertrand Piccard, l'explorateur suisse qui a réalisé un tour du monde à bord du Solar Impulse entre mars 2015 et juillet 2016, a récemment publié un livre destiné aux jeunes générations pour détailler son incroyable récit. "Il faut s'adresser aux enfants pour leur donner de l'espoir, les faire rêver et surtout montrer qu'avec de la persévérance et de l'engagement on peut réaliser des rêves", explique-t-il au micro de RTL.

Mais le Suisse n'oublie pas les hommes politiques qui "font changer les choses". "Cette planète est le résultat de l'inconséquence et de l’aberration de ce qu'on a fait depuis une centaine d'années. Mais ça ne veut pas dire que c'est trop tard. Il faut parler des solutions et des possibilités que nous avons", lance-t-il appelant à "utiliser aujourd'hui les innovations d'hier".

Selon Bertrand Piccard, qui évoque par exemple l'installation d'un boîtier à 350 euros sur tous les moteurs à combustibles, "on pourrait diviser par deux la consommation d'énergie en luttant contre le gaspillage". "Ceux qui mettent ça, en six mois, ils ont absorbé les hausses du prix du carburant et ne voient même pas qu'il y a plus de taxes car ils consomment moins", conclut-il pour faire écho à l'actualité.