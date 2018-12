Écologie : ces idées reçues qui ont la vie dure

publié le 28/12/2018 à 20:15

Si vous aviez prévu de prendre des bonnes résolutions en matière d'écologie, le guide des idées reçues publié par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) va vous intéresser.



On y apprend par exemple qu'il est inutile de rincer les bocaux et boîtes de conserve avant de les jeter dans la poubelle de tri. Vous consommez de l'eau inutilement, car le lavage est effectué dans le centre de tri.

Autre idée reçue tenace : le lave-vaisselle consommerait plus d'eau que la vaisselle faite à la main. C'est faux, le premier serait bien plus écologique, selon l'Agence de l'environnement. Dans le même esprit, les couches lavables ne sont pas moins polluantes que les couches jetables. Une couche lavable est en effet lavée en moyenne 137 fois, ce qui gaspille de l'eau et de l'énergie, beaucoup plus qu'il n'en faut pour éliminer les couches jetables. Et quand vous lavez votre linge justement, les cycles courts sont-ils plus écologiques ? Et bien non, plus ils sont courts, plus ils gaspillent de l'énergie.

Enfin, un logement qui sent bon est-il forcément un logement plus sain ? Là encore, pas du tout. Tout ce qui est censé purifier l'air comme l'encens, les bougies parfumées ou les désodorisants, ce sont en fait des polluants. Ils remplissent votre maison de benzène et de formaldéhyde. Pour assainir l'air, mieux vaut ouvrir ses fenêtres et aérer.