Les robots-livreurs bientôt dans nos rues ?

publié le 27/01/2019

Scout, le robot livreur d'Amazon ressemble à une grosse glacière bleue avec 6 roues. Il fait ses premières livraisons dans l'état de Washington aux Etats-Unis depuis quelques jours. Il y a six exemplaires en service, dans lesquels les employés du géant américain placent les commandes passées en ligne et les font livrer par Scout.



À terme, Scout parcourra la ville seul, mais, en phase de test, il est accompagné d'un humain. Le robot livreur est, de par sa conception, totalement autonome. Il est guidé par un GPS dans lequel on tape l'adresse et bardé de capteurs pour éviter les obstacles. Il est capable de monter et de descendre les trottoirs et une fois arrivé, le client est averti par une notification que le robot est là et il n'a plus qu'à sortir récupérer ses courses.

D'autres expérimentations du même type sont menées dans plusieurs universités américaines. Les étudiants peuvent se faire livrer des pizzas, des burgers sur le campus grâce à des partenariats avec les restaurants du coin. Une grande entreprise de transport a également dévoilé récemment son projet de chiens-robots livreurs. C'est un peu surréaliste : ces robots à quatre pattes seraient transportés dans un véhicule autonome jusque dans dans un quartier qui libérerait alors les chiens robots. Chacun partirait ensuite livrer son colis à quelques rues de là.

Les livraisons par drones sont elles-aussi expérimentées un peu partout sur a planète. Mais dans beaucoup de pays, la législation n'autorise pas les vols de drones au-dessus des zones habitées. À l'exception des États-Unis qui les autoriseront, sous certaines conditions à partir de 2020. En attendant, ce sont plutôt des tests qui ont fleuri par ci par là. En ce moment, Google livre café ou nourriture par drone dans l'État de Canberra, en Australie. Il suffit de commander via une application et d'indiquer le lieu de livraison et la commande arrive par les airs.



Le mois dernier, pour la première fois, des enfants du Vanuatu ont été vaccinés sur leur petite île avec des vaccins arrivés par drones d'une autre île située à 40 km. À l'heure actuelle, il y a finalement plus d'obstacles réglementaires que de techniques pour ce type de livraisons.

