SquareOne, la première console pour jeux de société

publié le 20/01/2019 à 08:28

C'est un père de famille et son frère qui sont à l'origine de la console SquareOne. Ils en ont eu l'idée il y a 3 ans. Franck Botta était excédé de voir sa fille âgée de 8 ans préférer sa console aux parties de jeux de société, grande tradition dans cette famille. Ils ont donc réfléchi à un concept de console alliant à la fois le côté spontané du jeu vidéo et le plaisir de jouer ensemble autour d'un plateau de jeu.



La console se présente sous la forme d'un écran qui fait une quarantaine de centimètres de côté. Il y a également un dé, des cartes et des pions. Tous ces accessoires sont connectés et interagissent avec le plateau de jeu. Par exemple, il suffit de poser une carte sur le bord du plateau de jeu pour qu'elle soit détectée et automatiquement, le jeu correspondant à la carte se lance. Et quand on jette le dé, la valeur s'affiche sur la console et le déplacement du pion est simulé sur l'écran.

> Wizama SquareOne: the first "table game console"

Les jeux disponibles sont propres à la console mais s'inspirent de ce qu'on connaît, genre jeu de l'oie, de stratégie et de conquête. Mais, à la différence des jeux de plateau classique, ceux de la SquareOne sont animés. Il y des mini jeux qui se mêlent à la partie principale. Les cartes connectées permettent de déclencher des actions quand on les pose sur l'écran. Par exemple, une carte sortilège fait jaillir une boule de feu dans la partie. Les parties sont très vivantes . Le côté vidéo fait que les enfants et les adolescents se laissent prendre au jeu. Gros avantage aussi, on peut sauvegarder ses parties sur la console pour les reprendre plus tard.

Pour l'instant, la console n'intègre pas de jeux connus comme le Monopoly ou le Risk mais ça pourrait être le cas à l'avenir. La SquareOne étant connectée, en plus de la demi-douzaine de jeux présents au lancement ; il sera possible au fur et à mesure de leur sortie d'en télécharger d'autres ; sur un magasin de jeux en ligne, une ludothèque.



La console sera disponible en fin d'année au prix de 399 euros.