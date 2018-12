Wandercraft : un exosquelette qui recrée la marche humaine

publié le 02/12/2018 à 08:30

Spécialisé dans les exosquelettes, la start-up française Wandercraft devrait bientôt commercialiser ses premiers appareils dans les centres de rééducation et réadaptation. Une version "personnelle" pour les particuliers est aussi en projet.



Un exosquelette, une structure motorisée fixée sur le corps, peut être utilisé dans le milieu professionnel pour aider à porter des charges lourdes mais aussi dans le domaine de la santé pour aider des personnes handicapées à remarcher.

Wandercraft travaille sur ce type dispositifs. Mais à la différence de la petite dizaine de prototypes qui existent dans le monde et qui nécessitent de s'aider de béquilles pour marcher, la start-up a développé un exosquelette qui recrée la marche humaine, sans béquilles.

Créée par trois polytechniciens, l'entreprise parisienne emploie une cinquantaine d'ingénieurs, des grosses têtes en robotique, mathématiques et algorithmes. L'exosquelette possède douze moteurs commandés au millième de seconde, donc chaque seconde il reçoit 12 000 ordres au niveau des genoux, des chevilles, des hanches pour recréer une marche presque naturelle.

L'exosquelette de Wandercraft en test Crédit : Wandercraft

Pour l'utiliser, on part d'une position assise. La personne handicapée s'installe dans la structure, elle est retenue par des sangles. Avec sa télécommande, elle demande à la machine de la lever et une fois debout, elle appuie de nouveau sur la télécommande et elle déclenche la marche d'un mouvement de tête en avant.



L'exosquelette est déjà utilisé dans les cas d'essais cliniques, dans des centres de rééducation, de réadaptation pour des personnes qui ont eu un accident, un AVC et qui ont besoin de réapprendre à marcher. Et même si l'appareil pèse une soixantaine de kilos, on ne fatigue pas à l'utilisation. Sandy, un monsieur handicapé qui l'a testé a déclaré ne pas avoir ressenti le poids et ne pas avoir fatigué pendant la marche. Dans les tests, certains patients ont pu porter l'exosquelette jusqu'à 5 heures d'affilée.

Test de l'exosquelette Wandercraft Crédit : Wandercraft

L'étape suivante pour Wandercraft est la mise au point d'un exosquelette "personnel" mais la start-up ne veut pas avancer de date pour le moment afin de ne pas donner de faux espoirs. Mais elle travaille sur ce modèle plus petit, qui permettrait la marche dans la rue à 3 km/h, qui pourrait monter sur un trottoir, dans une voiture.... Bref qui permette de faire les choses les plus courantes de la vie quotidienne.



Le modèle utilisé aujourd'hui pour la rééducation coûte entre 100.000 et 200.000 euros. L'exosquelette "personnel", pour les particuliers serait coûterait le prix d'un fauteuil électrique haut de gamme, mais il est un un peu tôt pour en parler.