VIDÉO - "Scout", le petit robot-livreur d'Amazon

24/01/2019

Avec ses six petites roues et son capot bleu, "Scout" ressemble à un gros jouet. Et pourtant, son destin est tout autre : vous livrer vos colis. Développé par Amazon, ce petit robot a effectué ses premières livraisons tests dans les environs de Seattle, a annoncé mercredi le géant du commerce en ligne.



De la taille d'une "petite glacière", "Scout" sera décliné sous six modèles différents. Il sera en mesure de circuler sur le trottoir à la vitesse d'un homme qui marche et pourra même contourner les obstacles tels que"les animaux, les piétons ou quoi que ce soit sur leur chemin", assure Sean Scott, le responsable du projet.

Toujours accompagné d'un employé d'Amazon, ce robot-livreur ne travaillera qu'en journée, du lundi au vendredi. Le groupe décidera à partir de ce test grandeur nature de l'extension du système.

Comme d'autres entreprises, Amazon tente de trouver des solutions moins coûteuses pour "le dernier kilomètre", celui séparant l'entrepôt du client final. Une initiative technologique qui n'est pas sans rappeler les drones de livraison sur lesquels travaille également Amazon.