publié le 12/06/2020 à 13:29

Depuis plusieurs jours, les tensions entre la police et le ministère de l'Intérieur ne cessent de croître. C'est le moment que Marine Le Pen a choisi pour rendre visite au commissariat de Villeneuve-la-Garenne. Cette ville des Hauts-de-seine avait connu de fortes tensions au mois d'avril.

"L'objectif de ma visite était d'apporter mon soutien à nos forces de l'ordre qui sont lâchées par la hiérarchie politique dans des conditions qui sont proprement inadmissibles quand on connaît la souffrance par l'abandon récurrent des forces de l'ordre. Et puis, ils avaient au moins le soutien de leur hiérarchie alors qu'aujourd'hui on met en place une présomption de culpabilité à leur égard et ça c'est terriblement dangereux car les voyous dans notre pays vont entendre ça. Donc si l'objectif du ministère de l'Intérieur c'était d'aggraver la situation sécuritaire dans notre pays, je pense qu'il prend la bonne voie. J'ai déjà demandé dix fois la démission de Christophe Castaner, je peux la demander une onzième. Il est évident qu'il n'est pas à sa place", a déclaré la présidente du Rassemblement national au micro de RTL.

