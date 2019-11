Richard Berry : "J’ai des idées pour Stéphane Plaza"

publié le 09/11/2019 à 14:08

Richard Berry était samedi 9 novembre invité du Journal inattendu. Depuis plus d’un an, le comédien se transforme en avocat pour interpréter les grandes plaidoiries des ténors du barreau. Un gros succès qui va se décliner dans toute la France puisque Plaidoiries joué jusqu’au 2 décembre au théâtre libre de Paris va partir en tournée jusqu’en mai 2020.

Ces plaidoiries de Gisèle Halimi ou d’Henry Leclerc, entre autres, il en a bien sur été largement question dans l’émission, comme de la représentation le mois dernier devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’à l’Elysée. C’était d’ailleurs l’objet du reportage inattendu.

De justice, il en a également été question avec l’invité de Richard Berry : Raphaël Enthoven qui a posé son regard de philosophe sur des questions telles que la peine de mort ou les erreurs judiciaires.

Au programme de l’émission également, les succès et la carrière de Richard Berry démarrée en 1974 avec La Gifle de Claude Pinoteau.

Et puis, un invité surprise est intervenu au téléphone : l’animateur préféré des Français et ami de Richard Berry : Stéphane Plaza de retour de New York où il a couru et terminé le célèbre marathon. Interrogé sur son envie de jouer sur scène ou à l’écran avec lui, Richard Berry n’a pas caché qu’il y réfléchissait. "J’ai des idées pour Stéphane Plaza", a-t-il lancé.