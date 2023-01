Philippe Caverivière : Imam Iquioussen expulsé un vendredi 13 : "J'aurais dû me méfier"

À l'occasion de la sortie du film Babylon, Brad Pitt et son réalisateur Damien Chazelle ont accordé une longue interview à Amandine Bégot. "Amandine dernièrement vous avez interviewé Olivier Dussopt, Laurent Berger, Gérard Larcher et là d’un coup Brad, vous comprenez maintenant ce qu’à ressenti Jésus quand il a trouvé une rivière après 40 jours dans le désert", lance l'humoriste.

Pour Philippe Caverivière, l'une des grandes qualités d’Amandine est d’être la même quel que soit l’invité. "Amandine ne fait aucune différence entre Jean Des Cars ou Brad Pitt", souligne le chroniqueur. Avant d'ajouter : "Juste avant de rentrer dans la suite ou se déroulait l’interview, Amandine a été très pro, elle a relu ses questions, elle a révisé la bio du réal et puis d’un geste précis et visiblement coutumier, elle a retiré son alliance. Non si on est honnête, jeudi vous receviez Gérard Larcher, samedi Brad Pitt donc la tension érotique n’était pas la même et à titre personnel Gérard Larcher n’a pas fait vaciller mes décennies d’hétérosexualité".

Philippe qui était présent lors de cet entretien en a profité pour demander à Brad Pitt de poser avec un tee-shirt de l'association Varoise Léo, qui lutte contre les cancers pédiatriques - dont il est le parrain. "Moi après l’interview je vais vers Brad, je le salue, j’avais préparé mes petites phrases en anglais. J’avais préparé bonjour, je suis un ami de Jean Dujardin. Et là Brad me demande avec sa voix de Barry White où est Jean, Jean is so cool. Moi je n’avais pas prévu la question where is Jean. Jean is in the Kitchen. Bon je suis passé pour un con mais j’ai ma photo",

Pour finir sa Chronique Philippe, est revenu sur l'expulsion de l'imam marocain Hassan Iquioussen, vendredi 13, vers le Maroc par la Belgique. "Imam vous avez été expulsé ce vendredi 13 c’est bien ça. Ça j’aurais dû me méfier, un vendredi 13 évidemment que ça porte malheur. Naïf que je suis", conclut l'humoriste.

