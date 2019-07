Voyage au centre de la Terre pour comprendre la formation terrestre

publié le 14/07/2019 à 16:51

On aura du mal à se déplacer, un jour dans les entrailles de la terre, mais avec François Dominique de Larouzière, géologue et Bernard Tourte, spéléologue, Élément Terre explore les profondeurs avant de remonter en surface, dimanche 14 juillet.

L'exploration spéléologique, où on pénètre dans les sous-sols de la Terre, reste superficielle. Le gouffre le plus profond du monde où des spéléologues ont pu descendre se situe aux bords de la mer Noire, dans le Caucase. On est descendu à 2.260 mètres de profondeur. Mais "C'est absolument rien par rapport au noyau terrestre", explique Bernard Tourte.

Les grottes qu'on explore, ce sont des phénomènes calcaires. "On a de la fracturation qui nous permet d'installer des cordes et de descendre en suivant des méandres de rivières", détaille le spéléologue.

Des tunnels volcaniques

Les spéléologues sélectionnent d'abord les secteurs calcaires, repèrent les sorties d'eau pour savoir où la pluie s'évacue et après avoir repéré les points d'émergence, il faut trouver un bassin d'absorption où ils font de la prospection pour trouver les passages qui leur permettent de trouver une rivière.

Le géologue s'intéresse lui aux grands phénomènes. Les calcaires sont dissous, progressivement par l'eau. L'érosion provoque la formation de galeries avec des torrents sous-terrains qui disparaissent progressivement dans la pénombre. "On en a aussi en pays volcaniques. Des tunnels de laves peuvent être explorés, dans certains pays sur plusieurs kilomètres de longueur", poursuit le géologue Dominique de Larouzière.

