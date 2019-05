publié le 26/05/2019 à 17:47

Et si le temps de la reforestation était venu ? Des marques proposent un arbre pour un produit acheté, histoire d'équilibrer l'empreinte carbone. Chez Faguo, une marque de vêtements, les fondateurs ont une conscience écolo. "On a voulu fabriquer une chaussure et on a calculé nos émissions carbone. (...) Et on a réussi à descendre à 7 kg de CO2 par produit aujourd'hui sur l'ensemble de nos gammes", explique Frédéric Mugnier, l'un des co-fondateurs.



"On a décidé de planter un arbre pour compenser nos émissions", ajoute-t-il. La marque existe depuis 10 ans. Déjà un million d'arbres ont été plantés. En France, il existe 250 plantations Faguo. "Cela a déjà bien poussé en huit ans et cela commence à stocker du carbone", constate Frédéric Mugnier en arrivant dans l'une de ses plantations à Machecoul, en Loire-Atlantique.

En moyenne, un arbre absorbe 10 à 50 kg de CO2/an. Toute l'année, les parcelles sont gérées par des pépiniéristes. "Qu'importe l'arbre, les résineux ou les feuillus, Cela stocke du carbone. Le carbone est stocké dans le bois qui est produit par l'arbre", explique Anthony Barry, directeur du reboisement chez Naudet.

Comme Faguo, d'autres entreprises s'engagent pour la reforestation. L'agent immobilier Laforêt plante un arbre par transaction. La marque de beauté américaine Origins en a fait un programme spécial, en finançant en 10 ans la plantation de plus de 820.000 arbres dans le monde.