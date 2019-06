publié le 24/06/2019 à 17:59

Les premières machines à laver, comme nous les connaissons, apparaissent dans les années 1960. Depuis, les designs ont évolué, certaines marques promettent une consommation moindre de l'eau. Mais le principe même du lave-linge n'a pas été remis en cause.

Or, comme le relate le Journal du Dimanche, des chercheurs et des start-up s'intéressent à la technologie des ultrasons. Ces derniers sont déjà utilisés par des bijoutiers et des horlogers afin de nettoyer en profondeur les produits les plus délicats sans les abîmer. Des petites machines sont même commercialisées pour les particuliers, au prix moyen de 40 euros.

Et cela fonctionne également pour le linge. Lata, une start-up allemande, a ainsi inventé Dolfi, un lave-linge de poche qui ressemble à une souris d'ordinateur. L'appareil portable peut nettoyer une charge de linge en 30 minutes et transforme tous les éviers en machine.

80 fois moins d'énergie qu'une machine à laver

Fini le casse-tête du choix du programme ou du lavage à froid, ce système n'abîme aucun vêtement. Les ultrasons soufflent de minuscules bulles dans l'eau qui vont désintégrer les microbes et enlever la saleté. Cet appareil consomme 80 fois moins d'énergie qu'une machine à laver standard. En test depuis trois ans et commercialisé depuis quelques mois, il faut compter 140 euros pour l'obtenir.

De plus grosses entreprises comme General Electric cherchent à utiliser des ultrasons plus puissants pour sécher le linge. Le conglomérat américain promet d'arriver à un séchage de 25 minutes, contre 2 heures en moyenne aujourd'hui. Les ultrasons expulseraient l'eau du linge mais toujours au niveau microscopique, ce qui donnerait le même résultat que si on le secouait des milliers de fois en une seconde.