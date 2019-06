Zacian et Zamazenta de "Pokémon Épée et Bouclier"

publié le 06/06/2019 à 17:30

Pokémon passe à la vitesse supérieure sur Nintendo Switch. Lors du Pokémon Direct le 5 juin 2019, Nintendo a dévoilé ses deux nouveaux jeux, Pokémon Bouclier et Pokémon Épée, disponibles le 15 novembre 2019.



Outre les nouveaux Pokémon dévoilés, dont Tournicoton, Blancoton et Moumouton, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier se dotent aussi de deux nouveaux Pokémon légendaires, Zacian et Zamazenta, qui devraient donner de nombreux challenges aux joueurs et aux joueuses.

En effet, il faudra devenir un champion et une championne des arènes pour réussir à avoir des Pokémon assez puissants pour les capturer. Ces deux Pokémon sont deux loups de la région de Galar.

Zacian "attaque tellement gracieusement que ses mouvements peuvent captiver ses ennemis. Il porte une épée entre ses crocs", peut-on lire sur le site officiel Pokémon France. Cette épée peut d'ailleurs "trancher n'importe quoi". De son côté, Zamazenta a le "corps recouvert de ce qui semble être un bouclier" et ses mouvements sont "splendides et majestueux". Pour le moment, on ignore encore quel sera leurs rôles précis dans les jeux, mais la fin de la vidéo du Pokémon Direct suggère que les deux loups vont s'unir contre une menace extrêmement puissante. Rendez-vous sur Nintendo Switch, le 15 novembre 2019.

> Pokémon Direct - 05/06/2019