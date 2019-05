VIDÉO - "Final Fantasy VII Remake" dévoile un nouveau trailer et du gameplay

publié le 10/05/2019 à 17:51

C'est l'arlésienne de l'industrie vidéoludique et le titre qui revient le plus souvent dans la bouche des gamers lorsqu'on leur demande "leur jeu vidéo préféré toute époque confondue". Final Fantasy VII, sorti en 1997 sur la toute première PlayStation a été un bouleversement : premier jeu de la célèbre saga des Final Fantasy en 3D, éléments de science-fiction, thème écologique et une intrigue pleine de surprises tragiques.



Le 15 juin 2015, un remake de ce jeu qui a techniquement très mal vieilli, a été annoncé lors de l'E3. La PlayStation 4 aurait alors le privilège d'accueillir dans sa collection Final Fantasy VII Remake. Une vidéo impressionnante a fait rêver les fans, puis... plus rien.

Depuis plusieurs années, de nombreuses rumeurs entourent ce projet et la peur d'une annulation plane régulièrement. Cette nouvelle vidéo, dévoilée le 9 mai 2019, est une preuve de vie pour les fans. On peut y voir des extraits de cinématiques en images de synthèses et des scènes de gameplay. Les combats sont en temps réel et ils empruntent les mécaniques des derniers Final Fantasy.



Aucune date de sortie n'a été révélée et les séquences montrées sont toujours celles du chapitre introductif du jeu. La bande-annonce se termine néanmoins sur un message optimiste : on devrait en savoir beaucoup plus en juin 2019. Rendez-vous est pris.