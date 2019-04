Playstation 5 : prix, rétrocompatibilité... La future console de Sony se dessine

publié le 17/04/2019 à 22:39

C'est dans les pages du magazine américain Wired que l'entreprise nippone a donné les premières informations sur sa future console : la très attendue PlayStation 5. Le développement de cette machine, qui sera probablement le nouveau maître-étalon du secteur, a débuté il y a plus de 4 ans sous la supervision de Mark Cerny, l'un des architectes de la PlayStation 4. Cette dernière, console la plus répandue dans les foyers des joueurs du monde entier, arrive en fin de vie. Il faut dire que la console sortie en 2013 commence à montrer quelques signes de faiblesse sur le plan technique puisque les technologies continuent leurs avancées à un rythme effréné.



Sony a d’ailleurs anticipé ce retard technologique en présentant deux nouvelles consoles dont la fameuse PS4 Pro. Au programme : une mise à jour du "hardware" qui permet un affichage en Ultra HD et un affichage plus fluide des graphismes. Mémoire vive augmentée, processeur plus musclé... La PS4 Pro, en vente depuis fin 2016, a offert un sursis à la PlayStation 4.

Mais la fin approche. Telle une monarchie bien huilée, la mort de la PlayStation 4 donnera naissance au règne de la PlayStation 5. Il faudra attendre un petit moment avant de poser ses mains sur la bête. Si tout se passe bien, les consommateurs devraient avoir accès à cette console en 2020 ou 2021. L'une des innovations principales se situera dans la puissance de calcul naturellement avec un meilleur processeur (et des jeux capables de s'afficher en très, très haute définition, 8K) mais aussi un disque dur plus performant. Cela permettra par exemple de limiter les temps de chargement entre les zones de jeu lorsque vous téléportez un personnage dans un jeu en monde ouvert par exemple.

Excellente nouvelle aussi pour ceux qui avaient une vaste collection de jeux PlayStation 4, la PS5 permettra la rétrocompatibilité : il sera possible de jouer aux vieux jeux sur la nouvelle console. Une fonctionnalité absente des précédentes éditions qui faisait toujours râler les consommateurs. Pour le prix, la date précise, le design et les premiers titres... il faudra attendre un petit moment avant d'en savoir plus. Et n'espérez pas en découvrir plus cet été, Sony ne sera pas présent à l'E3.

Streaming et mobilité

Sony semble se concentrer depuis quelques temps sur le volet réseau (on compte près de 34 millions d'abonnés au service PlayStation Plus dans le monde, d'après les chiffres de mars 2018). "Nous devons abandonner la façon traditionnelle de voir le cycle de vie des consoles. Nous ne sommes plus dans une époque où l'on peut distinguer la console d'un côté et le réseau de l'autre, comme s'il s'agissait de deux choses différentes", expliquait John Kodera lors d'un précédent point sur le projet.



Ce genre de déclaration pourrait faire penser à une offre de streaming révolutionnaire, offre qui commence à se développer sur le modèle de Netflix. Les joueurs n'auraient plus de consoles chez eux mais ils accéderaient à un flux depuis chez eux alors que les calculs seraient opérés au lointain dans des super-ordinateurs et serveurs géants. Cela pourrait signifier un modèle économique différent pour Sony et une nouvelle façon de payer pour les consommateurs. Ceux-ci pourraient payer moins cher une console et des accessoires pour payer un abonnement plus coûteux.



John Kodera a aussi expliqué vouloir développer une offre mobile : smartphone, console portable comme la Vita ou modèle hybride façon Switch... nul ne sait encore.