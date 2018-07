publié le 30/05/2017 à 08:05

On n'a pas fini d'entendre parler des X-Men. Alors qu'Apocalypse est sorti en 2016 et qu'une série, The Gifted, sera dévoilée sur la chaîne américaine Fox à la rentrée prochaine, de nouveaux projets autour des mutants sont en préparation.



Le plus obscur est sans nul doute Les Nouveaux Mutants, qui promet de se démarquer dans le paysage des adaptations de comics. Alors que le tournage débutera en juillet 2017, de nouvelles informations ont été révélées sur ce spin-off de la célèbre franchise de super-héros. Il sera réalisé par Josh Boone, qui avait déjà œuvré derrière la caméra pour Nos étoiles contraires.

Ce spin-off fait partie des trois films produits par Marvel que la Fox dévoilera en 2018 au cinéma, avec Deadpool 2 et X-Men : Dark Phoenix consacré à la jeune Jean Grey. Jusque là, peu d'informations avaient circulé sur ce nouveau projet : voici ce que l'on sait désormais sur cette nouvelle production grâce à une interview du réalisateur pour Entertainment Weekly.





Une nouvelle génération de mutants

Les Nouveaux Mutants se concentrerait sur cinq jeunes adolescents, recrutés par le Professeur Charles-Xavier pour apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Selon une source des studios 20th Century Fox, ces jeunes mutants seraient enfermés dans une installation secrète et devront lutter contre leur pouvoir et les péchés de leurs passés, non pas pour sauver le monde, mais pour se sauver eux-mêmes.

"Les Nouveaux Mutants" sera un film d'horreur

Cette nouvelle production n'aura rien à voir avec les films de super-héros que l'on a pu voir dans le passé. Selon le réalisateur Josh Boone, "nous essayons de faire quelque chose de complètement différent". À savoir : pas de costumes, ni de super-vilain.



Plus spécifiquement, la tonalité et le genre du film n'auront rien à voir à ce que le spectateur a pu connaître : "Nous faisons un vrai film d'horreur à l'intérieur de l'univers des X-Men". Cette nouvelle réalisation s'inscrit donc dans la tendance entamée par Deadpool et Logan, à savoir rendre les films de super-héros plus sombres et adultes.



La production vise cependant une classification PG-13, ce qui signifie qu'un accord parental est recommandé pour les jeunes spectateurs de moins de treize ans. Si Les Nouveaux Mutants sera plus sombre, il restera tout de même accessible au public.

Un fan de comics derrière la caméra

Même s'il a réalisé Nos étoiles contraires, le réalisateur Josh Boone est un véritable fan de comics. Les fans pourront donc compter sur son expertise et sa passion pour faire un film fidèle à la franchise. "Vous ne pouvez pas avoir un plus grand fan que moi pour faire ce film.



C'est tellement important pour moi. Je ne suis plus le garçon de 12 ans qui a décidé d'écrire une lettre à Stephen King et qui adorait les Marvel, mais j'essaie de rester fidèle à cet enfant", a-t-il confié, avant d'ajouter : "Je me dis :'est-ce qu'il trouvera ça cool ? Est-ce qu'il sera fier de moi ? Est-ce que j'ai accompli le rêve que nous avions quand nous étions enfants?'"

Rosario Dawson et Maisie Williams au casting

Le casting de cette prochaine production est également très prometteur. Maisie Williams remballera son costume d'Arya Stark dans Game of Thrones pour incarner la jeune mutante Félina, qui peut se transformer en loup-garou. C'est un personnage en lien avec les derniers X-Men puisque c'est la fille adoptive de l'agent Moira MacTaggert.



On pourra retrouver également la révélation de Split, Anya Taylor-Joy, qui tiendra le rôle de Magik, une jeune fille capable de se téléporter. Henry Zaga, qui a incarné le petit-ami de Tony dans 13 Reasons Why, est également pressenti pour incarner Sunspot, un mutant qui maîtrise l'énergie solaire. Rosario Dawson compléterait ce casting en incarnant le Docteur Cécilia Rayes, le mentor de ces jeunes mutants.



D'autres mutants devraient faire partie de ce spin-off. D'après le compte Instagram de Josh Boone, Les Nouveaux Mutants verrait l'apparition de Cannonball, capable de voler et transpercer la matière, mais aussi Mirage une télépathe qui maîtrise l'énergie.

James MacAvoy reprendra-t-il son rôle du Professeur Xavier ?

Le comédien qui incarne le Professeur télépathe dans la dernière trilogie a laissé un message troublant sur son compte Instagram. Il a fait état d'un dîner partagé avec Patrick Stewart, l'autre Professeur X, et le scénariste du spin-off Simon Kinberg. Il a accompagné son post de quelques mots : "Vivement cet été". Or le tournage des Nouveaux Mutants devrait débuter au mois de juillet.



Simon Kinberg avait auparavant annoncé que le mutant télépathe pourrait apparaître au générique du spin-off. Les théories vont bon train, en attendant la sortie du long-métrage prévue pour le 4 avril 2018.