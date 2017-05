publié le 09/05/2017 à 17:55

Qui arrivera à remplacer Hugh Jackman, le célèbre Wolverine des sagas X-Men au cinéma ? Après sa dernière apparition dans la peau du célèbre mutant dans le film Logan, un casting pour trouver son successeur est en cours. Mais, à regarder la taille et l'âge des acteurs et actrices, on comprend rapidement qu'il s'agit d'une petite blague organisée par Harlem Village Academies, qui regroupe les écoles primaires de Harlem et dont Hugh Jackman fait partie du conseil d'administration. Les enfants se succèdent avec beaucoup de rires pour incarner Wolverine.



Harlem Village Academies va encore plus loin en leur faisant porter une perruque semblable à la célèbre coupe de cheveux de Wolverine. Les conditions du casting ressemblent aussi à ce qui se passe quand un acteur auditionne pour le rôle. On demande alors aux enfants ce qu'ils peuvent apporter au rôle de Wolverine. Un petit garçon n'hésite pas à répondre qu'il fera "mieux que Hugh Jackman".

Les petits Wolverine portent ensuite les célèbres griffes en adamantium et essaient de crier aussi fort que Hugh Jackman lorsqu'il est énervé. Une séquence aussi mignonne que drôle, qui ne manque pas de rendre hommage à l'acteur australien, récompensé aux derniers MTV & TV Awards, avec Dafne Keen (Laura/X-23) pour leur duo dans Logan.