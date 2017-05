The Gifted: Official Trailer | THE GIFTED

publié le 15/05/2017 à 13:49

"Oui c'est un fardeau, mais c'est aussi un don" : les débats existentiels sont éternels chez les mutants. La chaîne américaine Fox a dévoilé lundi 15 mai une bande-annonce explosive de The Gifted, la nouvelle série dérivée de l'univers des X-Men. Et la vidéo annonce la couleur : pouvoirs incontrôlables, chasse à l'homme et conflits familiaux seront au cœur de cette nouvelle fiction.



Réalisé par Bryan Singer, The Gifted se focalisera sur deux adolescents, Lauren (Natalie Alyn Lind) et Andy (Percy Hines-White), qui se découvrent des pouvoirs incontrôlables alors que les mutants sont devenus des cibles à abattre. La série s'intéressera également pour la première fois aux parents des deux jeunes héros, qui se retrouvent traqués par le gouvernement. Pour survivre, la famille d'Andy devra rejoindre un réseau clandestin de mutant.



Le trailer montre également plusieurs personnages combattre les Sentinelles, les robots aperçus dans X-Men : Days of Future Past. Retrouverons-nous d'autres clin d’œil aux précédents opus de la saga ? Réponse à la rentrée prochaine.