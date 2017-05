Marvel's The Gifted: Official Teaser | THE GIFTED

publié le 10/05/2017 à 13:33

Bryan Singer, le réalisateur de la saga X-Men au cinéma a donc réussi son pari : convaincre la chaîne Fox de diffuser la série The Gifted, dérivée de l'univers des mutants. Deux mois après l'annonce de ce nouveau projet, la chaîne américain vient de diffuser le premier teaser du show, avant la bande-annoncé prévue le 15 mai prochain. Les premières images ont de quoi attirer l'attention, avec un aperçu des pouvoirs des jeunes mutants de la série, dont Lauren Strucker jouée par Natalie Alyn Lind de la série Gotham, qui est télépathe.



The Gifted aura donc de quoi séduire les fans des X-Men, mais aussi des néophytes en proposant une nouvelle version de l'histoire des mutants, nés en 1963 dans les comics. Bryan Singer et Matt Nix (Burn Notice) ont choisi de nous faire découvrir la famille Strucker, dont le quotidien va être bouleversé lorsque les parents vont se rendre compte que leurs enfants sont mutants.

Sauf que les X-Men sont traqués par le gouvernement et les Sentinelles, les robots humanoïdes qui tuent les mutants dans X-Men : Days of Future Past, sorti en 2014. Les parents Strucker n'auront donc pas d'autres choix que de rejoindre un réseau clandestin de mutants pour sauver leurs enfants. The Gited serait diffusée à la rentrée prochaine sur la Fox, mais avant, on pourra en savoir plus dans la première bande-annonce le 15 mai prochain.