publié le 05/03/2017 à 16:40

L'incorrect Deadpool est de retour ! Après la fuite d'un extrait sur Internet le 4 mars, Ryan Reynolds a décidé de publier lui-même, sur sa page YouTube, un teaser du second volet des aventures de l'anti-héros. Résultat : près de quatre petites minutes d'images très fidèles à l'esprit du premier film. Dans une ruelle sombre, un homme âgé se fait agresser. Passant par là, Wade Wilson se dit "pas de ça avec moi!", et décide de porter assistance au vieil homme. Problème : il doit tout d'abord enfiler son costume.





S'ensuit donc une scène pendant laquelle, en bonne référence à Superman, et sur la musique même associée à l'"Homme d'acier", Deadpool tente, dans une cabine téléphonique bien trop petite, d'enfiler son habit rouge. Et ça dure, dure, dure... à tel point que le vieil homme se fait tuer avant que Wade ne puisse le sauver. Ce dernier décide tout de même de passer quelques instants avec le défunt et entame donc une conversation à sens unique, allongé sur le cadavre.

L'oeil alerte

Et comme dans le premier volet, ce Deadpool 2 promet de multiples clins d’œil à l'univers Marvel et plus largement à celui de la science-fiction. Ainsi, Stan Lee fait une brève apparition lors de laquelle il se fait envoyer paître par l'anti-héros, tandis qu'un poster du film Logan, avec Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, peut être aperçu dans le décor d'un des plans du teaser. Un évocation logique car le teaser a été diffusé en début de séance lors de projections du dernier Marvel aux États-Unis.

Et sur la cabine téléphonique malmenée par Wade, on peut également voir d'écrit : "Nathan Summers Coming Soon"... Nathan Summers étant le nom du personnage de Cable, introduit dans l'univers Marvel en 1986. Aspirant X-Men, il mène également de nombreuses aventures avec... Deadpool. Le clin d’œil est d'autant plus symbolique que l'arrivée de Cable avait été annoncée par l'anti-héros lui-même lors de la scène post-générique du premier film, sorti en février 2016.