Marvel Studios' What If | All Released Footage in HD | Disney+ Series

publié le 13/11/2019 à 03:07

Disney+ est arrivé le 12 novembre 2019 aux Etats-Unis. Alors que les fans Star Wars peuvent se régaler avec la série The Mandalorian, les amateurs et amatrices de Marvel peuvent se réconforter avec de nouvelles images de la série What If ... ?

Annoncée pour l'été 2021, What if ... ? (Et si... ?) est la première série animée de la Phase 4 de Marvelsur Disney+. Au départ, c'est une série de comics créés en février 1977. Les aventures qui y sont racontées sont des réécritures des grands événements de l'univers Marvel à partir de la modification d'un événement du passé, un moment clef de la vie d'un héros ou d'une héroïne. Pour vous rendre tout cela concret, le premier volume s'intitule Et si... Spider-Man avait rejoint les Quatre Fantastiques et le troisième : Et si ... Les Avengers n'avaient jamais existé ?



Elle revisitera les intrigues des 23 films Marvel de la Saga de l'Infinité, d'Iron Man à Spider-Man : Far From Home. Le teaser dévoilé pour l'arrivée de Disney+ nous donne un aperçu très convaincant avec Peggy Carter en Captain Britain après avoir reçu le Sérum de Super-Soldat, Steve Rogers dans l'armure d'Iron Man et Black Panther devenu Star-Lord, ou encore Captain America transformé en zombie.



25 acteurs et actrices du MCU au casting

Jeffrey Wright, qui doublera le narrateur, le Gardien Uatu, ne sera pas le seul à donner de la voix pour What If ... ? Comme l'a annoncé Kevin Feige lors du Comic-Con de San Diego en juillet dernier, les héros et héroïnes des 23 films Marvel reprendront leurs rôles. Mais, vous n'entendrez que leurs voix. Samuel L. Jackson (Nick Fury), Hayley Atwell (Peggy Carter), Chris Evans (Captain America) ou encore Josh Brolin (Thanos) et Karen Gilain (Nebula) feront partis de cette nouvelle série.