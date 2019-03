publié le 21/03/2019 à 17:46

Après les disparitions de Rick et Maggie, le saut dans le temps et l'arrivée des Chuchoteurs, la saison 9 de The Walking Dead promet de nouveaux moments chocs dans ses deux derniers épisodes. C'est en tout cas ce que nous promet la scène d'ouverture de l'épisode 15, The Calm Before qui sera diffusé le 25 mars 2019 sur AMC et OCS. Attention, la suite contient des spoilers.



The Calm Before débute à la Colline où quatre personnages se rendent au Royaume pour la foire des communautés. Malheureusement, leur voyage va être perturbé par une attaque des Chuchoteurs et d'Alpha. Si on ne voit pas la scène, la caméra s'attarde ensuite sur le cadavre de la survivante et ses cheveux blonds.

La cheffe des Chuchoteurs, en train de chanter la berceuse de Lydia, s'apprête à scalper sa victime, probablement pour changer son masque de zombie. Reste maintenant à savoir si elle compte camoufler son identité pour infiltrer le Royaume et la foire. Un stratagème redoutable, sanglant et brutal, à l'image de la cheffe des Chuchoteurs.