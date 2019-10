The Mandalorian – Official Trailer 2 | Disney+ | Streaming Nov. 12

publié le 29/10/2019 à 10:50

La galaxie Star Wars arrive bientôt sur le petit écran pour une nouvelle aventure. Le 12 novembre 2019, The Mandalorian, réalisée par Jon Favreau (Le Roi Lion, Iron Man) servira de lancement à Disney+, la future plate-forme de streaming de Disney.

Cette deuxième bande-annonce de The Mandalorian possède ce qu'il faut pour augmenter l'impatience des fans. Des Stormtroopers, des coups de blaster, la tenue du Mandalorien identique à celle de Jango et Boba Fett et des scènes d'action à tout-va. Dans cette série, nous suivrons les aventures d'un chasseur de primes incarné par Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, Wonder Woman 1984), dans une galaxie débarrassée de l'Empire. L'intrigue se situe après les événements du Retour du Jedi (épisode VI), mais avant l'émergence du Premier Ordre (épisode VII).

Tireur solitaire et issu d'une longue tradition guerrière, cet antihéros, dont on ignore encore le nom, pourra compter sur l'aide d'une ancienne Shock Trooper devenue mercenaire, incarnée par Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious 6).