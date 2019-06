publié le 21/06/2019 à 14:56

Des flammes, des rats et beaucoup de tension. Prévue pour le 4 juillet 2019, la troisième salve d'épisodes de Stranger Things vient de dévoiler jeudi 20 juin une toute dernière bande-annonce. Si le premier trailer était éloigné de la noirceur habituelle de la production Netflix, celui-ci renoue avec ses vieux démons.

Dans ces images, on (re)découvre les nouveaux lieux présentés dans la précédente bande-annonce, comme le centre-commercial et la fête foraine. Comme dans les précédentes saisons, l'adage "l'union fait la force" se confirme. "On doit l'arrêter", peut-on entendre pendant ces quelques minutes.

Et une théorie est peut-être confirmée avec ces nouvelles images : "Un nouvel hôte", explique l'un des personnages comme une voix-off. Certains spécialistes de la série avançaient l'idée que Billy Hargrove, interprété par Dacre Montgomery, le tyrannique frère de la jeune Max, débarqué dans la saison précédente, serait le nouveau monstre... Une grande bataille encore floue et incertaine s'organise. Contre qui et pour quelle finalité ? Réponse le 4 juillet prochain sur Netflix.