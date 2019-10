His Dark Materials: Season 1 | Official Trailer | HBO

publié le 04/10/2019 à 15:52

Préparez-vous pour une expédition mémorable vers le Grand Nord, ses aurores boréales et ses mystères... La nouvelle adaptation de la saga littéraire À la croisée des mondes (His Dark Materials en version originale) de Philip Pullman s'apprête à débarquer sur nos écrans de télévision.

Une production HBO, très souvent synonyme de qualité, qui devrait aller, cette fois, jusqu'au bout de l'histoire. Ces romans de fantasy, qui furent les grands concurrents de Harry Potter en librairie il y a plus de 10 ans, ont déjà été portés à l'écran au cinéma. Seul le premier volume, La Boussole d'or avec Nicole Kidman et Daniel Craig, avait vu le jour.

Si le film était coloré et lumineux, HBO a décidé d'imposer une direction artistique beaucoup plus mûre et froide à cette nouvelle série télé qui aura la lourde tâche de séduire les fans du genre, désespérés depuis la fin de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux ou encore de Game of Thrones.

Le casting de la série sera de haut vol avec James McAvoy (X-Men, Split) dans le rôle de Lord Asriel, l'oncle de Lyra et Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Mary Poppins Returns) dans celui de Lee Scoresby. C'est la jeune actrice Dafne Keen, qui a crevé l'écran dans le film Logan, qui sera la tête d'affiche de His Dark Materials.