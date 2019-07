Une météorite s'est-elle écrasée en Inde mercredi ?

publié le 25/07/2019 à 20:18

Le choc et l'incompréhension en Inde. Une météorite présumée s'est écrasée au milieu d'une rizière dans l'est du pays mercredi, faisant fuir les villageois et laissant les scientifiques locaux face à une multitude de questions afin de vérifier la possible origine extraterrestre de l'objet.

De la taille d'un ballon de football et de couleur brune, le météore de 15 kg a atterri dans l'après-midi du 24 juillet dans des rizières du village de Koriyahi, dans le grand État du Bihar, surprenant des travailleurs agricoles et projetant des nuages de fumée. "Les agriculteurs travaillaient dans la rizière lorsque cette lourde pierre est tombée du ciel avec fracas", a déclaré Shirsat Kapil Ashok, un responsable du district de Madhubani. "Ils disent avoir vu de la fumée s'élever du sol et s'être enfuis".

Les villageois sont revenus sur les lieux plus tard, une fois la fumée dissipée. Ils ont ensuite extrait la possible météorite du cratère provoqué par l'impact, profond de plus d'un mètre. "Nous avons vu que (la pierre) a de très fortes propriétés magnétiques, une sorte de brillant et pèse autour de 15 kilogrammes", a indiqué Shirsat Kapil Ashok. Le météore sera conservé au musée du Bihar puis il sera transféré au centre scientifique Shrikrishna de la ville de Patna où il sera passé au crible par des scientifiques afin de déterminer son origine.

L'objet minéral de couleur brune pèse une quinzaine de kilos Crédit : AFP

Les météorites sont des objets solides provenant de l'espace étant parvenus à traverser l'atmosphère terrestre sans se désintégrer complètement. Lorsqu'elles parviennent sur Terre, elles recèlent des indices sur l'histoire de la formation du système solaire.

En 2016, les autorités de l'État du Tamil Nadu ont soutenu qu'une météorite avait tué un Indien et blessé trois personnes dans le district de Vellore, au sud du pays. La Nasa avait jugé cette éventualité fortement improbable. Les experts indiens sont divisés sur la question. En février 2013, une météorite s'était abattue sur l'Oural, en Russie. L'onde de choc de l'impact avait fait un millier de blessés.