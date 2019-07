iPhone 11, Google Pixel 4... Les smartphones les plus attendus de la rentrée

Le Galaxy Note 10, l'iPhone 11 et le Google Pixel 4 figurent parmi les smartphones les plus attendus de la rentrée

publié le 27/07/2019 à 09:48

Après une première partie d'année rythmée par une avalanche de sorties, l'été est marqué par une certaine accalmie dans le marché des smartphones. Le premier semestre écoulé a consacré certaines tendances du secteur : les capteurs photo se multiplient, les modèles les plus chers repoussent les limites de la photographie et de plus en plus de marques n'hésitent plus à casser les prix pour rendre accessibles des modèles très performants.

La rentrée s'annonce pour le mois chargée. Samsung ouvrira les hostilités dès le 7 août avec la présentation du Galaxy Note 10. Puis tous les regards seront tournés vers la Californie et la keynote de présentation des nouveaux iPhone. Et Google leur succédera avec ses nouveaux Pixel. Les prochaines semaines devraient également voir arriver sur le marché les smartphones pliables de Samsung et Huawei dont le lancement a été contrarié par une série de déboires.

Tour d'horizon des smartphones dont vous allez entendre parler dans les prochaines semaines.

Galaxy Note 10, 7 août

Après le Galaxy S10 et en attendant le Galaxy Fold pliable, Samsung va présenter le 7 août sa nouvelle phablette, le Galaxy Note 10. Le constructeur coréen devrait proposer plusieurs modèles cette année : une version Note 10+ plus grande et plus puissante, une version 5G et une version Note 10e, plus accessible.

Les trois appareils devraient capitaliser sur les points forts de la gamme : un écran géant, de la puissance à revendre et des fonctions clés comme le S-Pen qui gagne en intérêt chaque année.

iPhone 11, début septembre

Comme tous les ans, le début du mois de septembre sera marqué par la keynote de présentation de l'iPhone. La prochaine génération du smartphone d'Apple devrait être une simple évolution de l'actuelle. Il faudra patienter jusqu'à 2020 pour que le groupe californien apporte des innovations majeures à son produit vedette.



Apple devrait lancer trois modèles cet automne avec une nouvelle version du processeur Apple A12 Fusion, les nouvelles fonctionnalités d'iOS 13 et une nouvelle caméra TrueDepth pour améliorer Face ID.

Une maquette récupérée par le Youtubeur Marques Brownlee montre à quoi pourrait ressembler l'iPhone 11 Crédit : Marques Brownlee

Le principal changement sera situé sur la face arrière. L'iPhone devrait bénéficier d'un triple module caméra avec l'ajout d'un objectif grand-angle à la double optique habituelle des derniers iPhone. Cette nouvelle configuration autoriserait un zoom plus puissant, un champ de vision plus large et permettrait à Apple de développer une nouvelle fonctionnalité Smart Frame pour recadrer les images a posteriori.

Google Pixel 4, en octobre

Après les Pixel 3 et les Pixel 3A, Google va revenir en octobre avec la quatrième génération du seul smartphone conçu et optimisé par ses soins pour constituer le pendant matériel de l'environnement logiciel Android.



Les prochains smartphones de Google devraient revenir à un design plus classique avec la fin de l'encoche et gagner un second capteur photo au dos pour ajouter de nouvelles possibilités de prises de vue à l'excellent appareil des précédents modèles.



Mais le principal changement serait la présence d'un capteur de reconnaissance de gestes qui permettrait de répondre à un appel ou d'augmenter le volume sans avoir à toucher le téléphone.

> Welcome to Project Soli

Galaxy Fold, avant septembre ?

Attendu pour le printemps, le smartphone pliable de Samsung a vu sa sortie repoussée à cause de problèmes techniques. Aucune date n'a encore été annoncée par la firme sud-coréenne. Mais selon plusieurs médias spécialisés, la cadence s'accélère en coulisse. L'appareil aurait validé les derniers tests en usine et pourrait être lancé à l'occasion de la prochaine conférence Samsung Unpacked le 7 août.

> Le Galaxy Fold pliable de Samsung est-il le smartphone du futur ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 19/04/2019

Présenté la première fois en février, le Galaxy Fold est le premier smartphone pliable de Samsung. Il se compose de deux écrans reliés par une charnière pour tenir dans la poche en position repliée et proposer une diagonale digne de celle d'une tablette une fois déplié. Il sera commercialisé au prix de 2.020 euros dans l'Hexagone.

Huawei Mate X, en septembre

Les déboires du Galaxy Fold auraient pu profiter à Huawei et permettre au challenger chinois de Samsung de devenir la première marque à lancer un smartphone pliable à destination du grand public. Mais la firme de Shenzhen a vu ses propres plans contrariés par la guerre commerciale avec les États-Unis et la mise au ban de l'entreprise par l'administration de Donald Trump.

> Huawei Mate X : nous avons essayé le smartphone qui se plie en deux Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Futur | Date : 01/03/2019

Initialement prévu pour mi-mai, le lancement du Mate X pourrait finalement intervenir en septembre au prix de 2.229 euros. Équipé d'un grand écran Oled replié sur l'extérieur, et non vers l'intérieur comme le Fold de Samsung, il promet lui aussi une meilleure immersion dans les contenus multimédias et une expérience multitâche plus approfondie qu'un smartphone ordinaire.

Huawei Mate 30, en septembre

Prévue pour octobre, la série Mate 30 aura la lourde tâche de succéder aux excellents Mate 20 lancés l'an dernier et à la série P30 sortie plus tôt cette année. Les nouveaux fleurons de Huawei devraient proposer toutes les technologies de pointe et faire la différence sur la partie photo avec un module signé Leica et de nouveaux objectifs dédiés à la vidéo.



Sony Xperia 2, en septembre

En attendant un éventuel Xperia F pliable en 2020, Sony pourrait présenter un nouveau smartphone début septembre au salon technologique IFA de Berlin. Selon les dernières rumeurs, l'appareil pourrait être le premier à intégrer un écran 5K. Fort de son savoir-faire en matière d'image, le constructeur japonais passerait ainsi à la vitesse supérieure après le très bon écran 4K Oled du Xperia 1, lancé cette année.