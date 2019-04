publié le 10/04/2019 à 12:14

C'est une nouvelle initiative innovante prise par WWF. La première organisation mondiale de protection de l'environnement et l'agence We Are Social viennent de lancer le #NoBuildChallenge. Le but ? Gagner une partie sur le célèbre jeu vidéo Fortnite en se passant des ressources naturelles comme le bois, le métal et la pierre, ni détruire les objets de l'environnement avec la pioche.



Un moyen de sensibiliser le public à l'environnement, alors que Fortnite dépasse les 250 millions de joueurs. "Il faut préserver nos ressources pour assurer notre survie, à l'heure où

nous consommons les ressources naturelles 1,7 fois plus vite que la Terre n'est capable de les régénérer", estime WWF dans un communiqué.

C'est sur Twitch que le mouvement a été officiellement lancé le week-end dernier, sur la chaîne de la team Solary, précise WWF. Plusieurs streamers professionnel ont accepté de jouer le jeu, générant plusieurs centaines de milliers de vues.

Le @WWFFrance lance le #NoBuildChallenge sur #Fortnite en faveur de la préservation des ressources naturelles. Merci aux joueurs·euses qui ont déjà participé ! ¿ @Gotaga, @Doigby ça vous dit de relever le défi ce soir ¿ ? #MasterKill #RoyalRumble pic.twitter.com/c1FuYgMYtJ — WWF France ¿ (@WWFFrance) 8 avril 2019

Un défi très relevé

Comme le rappelle Numerama, Fortnite est à la fois un jeu de survie et de construction. Les joueurs et joueuses sont dotés d’une pioche et mine les éléments du décors pour récupérer des matériaux et construire à leur tour. Jouer sans construire représente donc un défi de taille pour les joueurs.



Ce n'est pas la première initiative 2.0 du WWF, rappelle Europe 1. Récemment, l'ONG s’est associée avec le feuilleton de France 3 Plus Belle la Vie. Le WWF a aussi collaboré avec Netflix pour produire une série, Notre Planète, disponible depuis le 5 avril, un documentaire envoûtant sur la beauté de nos paysages à préserver de toute urgence.