publié le 19/07/2018

La série Titans dévoile ses premières images sombres et intenses. La bande-annonce a été dévoilée pendant le Comic Con San Diego, la grand-messe de la pop culture qui se déroule en Californie jusqu'au 22 juillet.



Annoncée pour l'automne prochain sur la plate-forme DC Universe (le "Netflix" de DC Comics), Titans sera centrée sur les jeunes Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Beast Boy (Ryan Potter). Le quatuor formera rapidement la super-équipe de DC Comics et devra tout mettre en oeuvre pour préserver son identité secrète et sauver la ville du mal qui la ronge.

Au programme : beaucoup de sang, d'os fracturés et de nuits orageuses pour cette série qui mettra en scène ces quatre personnages en proie à leurs démons intérieurs. Les fans ne devraient pas cacher leur sourire lorsque Robin, qui s'apprête à tabasser une bande de criminels, hurle "F**ck Batman !".