publié le 25/07/2019 à 08:05

Le Nom du Vent (The Name of The Wind) est le titre du premier tome d'une trilogie de fantasy écrite par l'auteur américain Patrick Rothfuss. Le véritable nom du cycle de cet auteur américain est The Kingkiller Chronicle (La Chronique du tueur de roi). Il s'agit d'une trilogie tout bonnement formidable qui raconte les aventures de Kvothe, ancienne légende vivant désormais très discrètement. Lorsque nous écrivons trilogie, il nous faut préciser que seuls deux tomes sont parus pour l'heure. Patrick Rothfuss torture, à la façon d'un certain G. R. R. Martin, son lectorat depuis plusieurs années.

Chaque livre conte la vie de ce personnage : son enfance, son adolescence et son entrée fracassante dans le monde des adultes. La musique, une forme de sorcellerie toute scientifique enseignée dans une mystérieuse Université (de quoi faire plaisir aux fans d'Harry Potter), de l'humour et quelques grands traumatismes... Cette saga a tous les ingrédients d'un grand succès si elle est produite avec de bons moyens. Les livres ne trônent pas en haut des classements du genre "fantasy" pour rien.

Des films et une série

Hollywood s'intéresse d'ailleurs de près à cette trilogie. Après la 20th Century Fox, c'est Lionsgate qui a proposé la réalisation d'un film, d'une série et d'un jeu vidéo, qui seraient produits par Lin-Manuel Miranda, l'homme derrière la brillante comédie musicale Hamilton, vu aussi comme acteur dans Mary Poppins returns. La partie musicale semble entre de bonnes mains, reste à trouver un bon casting et des décors à tomber.

Les films, dont le premier pourrait être réalisé par Sam Raimi (Spider-Man), raconterait l'histoire de Kvothe et reprendrait l'intrigue des romans. La série télé qui serait diffusée sur la chaîne américaine Showtime développerait ses personnages et son histoire dans le même monde. Une façon pour l'auteur d'élargir son univers sur d'autres médias.

Dans une interview pour sciencefiction.com, Patrick Rothfuss a expliqué que la série télé se passerait une génération avant les aventures de son héros de papier Kvothe. La série suivra une bande d'artistes itinérants (les parents de Kvothe étaient des troubadours réputés) et il sera tout à fait possible de connaître la jeunesse de certains personnages que l'on rencontre plus âgés dans Le Nom du Vent.

En résumé

Titre provisoire : The Kingkiller Chronicle ou The Name of The Wind

Date de diffusion : inconnue

Showrunner : John Rogers (Leverage) et une équipe de scénaristes travaillent sur le projet. Patrick Rothfuss et Lin-Manuel Miranda chapeautent le projet. Sam Raimi pressenti pour les films.

Casting : inconnu.

Diffuseur : inconnu. Lionsgate pour les films

Comptes officiels : @PatrickRothfuss sur Twitter.