publié le 06/08/2019 à 11:33

Coup dur pour les amateurs et les amatrices de The OA. La série de science-fiction et haletante diffusée depuis 2016 sur Netflix a été annulée après deux saisons, comme l'a révélé le média américain The Hollywood Reporter.

"Nous sommes très fiers de ces 16 chapitres fascinants de The OA et nous sommes reconnaissants à Brit [Marning] et Zal [Batmanglij], les showrunners, d'avoir partagé leur vision audacieuse et de l'avoir concrétisé grâce à leur incroyable talent artistique", a expliqué Cindy Holland, la responsable des contenus originaux de Netflix dans un communiqué officiel. Histoire de calmer les fans de The OA, elle a aussi précisé : "Nous avons hâte de retravailler avec eux dans le futur, et peut-être dans d'autres dimensions".

Mais, la nouvelle a été accueilli par des cris et des larmes virtuels sur les réseaux sociaux. À commencer par Brit Marning, qui incarnait Prairie Johnson, une femme qui refait surface 7 ans après sa disparition. "La première fois que j'ai entendu la nouvelle, j'ai fondu en larmes", écrit-elle sur son compte Instagram.

Des fans lancent une pétition

À grands renforts de Gifs de l'héroïne Prairie en larmes, les fans de la série déplorent l'annulation de la série. D'autres n'ont pas hésité à houspiller Netflix, qui a déjà mis fin à de nombreuses séries par le passé, telles que The Get Down, toutes les séries Marvel et One Day at A Time. "En prenant un abonnement Netflix, on devrait avoir la garantie que toute histoire ait une fin. À force de faire ça Netflix on ne va plus vouloir tester vos séries si c'est pour finir frustré", précise un abonné en colère.

Non mais je suis trop choquée la, je m'en remet pas si on a pas de suite de #TheOA ¿¿ #SaveTheOA pic.twitter.com/2J7KBlkaaJ — Chlo.hey ¿ (@kumiko_chan_1) August 6, 2019

netflix: cancels the get down

netflix: cancels everything sucks

netflix: cancels sense8

netflix: cancels one day at a time

netflix: cancels the oa



also netflix: releasing a new 13 reasons why season #renewtheoa #savetheoa pic.twitter.com/sbxJRi2iiC — berry (@sckberry) August 5, 2019

À l'instar du mouvement de fans pour sauver Sense8 en 2017, les aficionados de The OA ont lancé une pétition pour que Netflix réalise et diffuse la saison 3 de leur série préférée. Pour le moment, elle a recueilli 40 signatures.

PUTAIN JE VAIS MOURIR ILS ANNULENT THE OA JE VAIS FAORE QUOI DE MA VIE?????? Je suis dans le mal le + profond je vivais pour ça #TheOA pic.twitter.com/JQ5IKor9AS — Lily (@imorangeblossom) August 5, 2019

L’annulation de #TheOA... Clairement j’ai pas les mots tellement je suis dégoûtée. Cette série est tellement magnifique, c’est une œuvre d’art. pic.twitter.com/rAlKMd9YOC — Estelle (@KeyzaYTB) August 5, 2019