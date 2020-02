publié le 05/02/2020 à 11:14

Voici une nouvelle qui réjouira les fans de The Mandalorian et de "Baby Yoda". Lors d'une réunion avec les investisseurs de Disney, Bob Iger, le grand boss de l’entreprise aux grandes oreilles, a annoncé une date pour la saison 2 de la série Star Wars de Disney+.

"La priorité [pour la franchise Star Wars] c'est la télévision. Avec la saison 2 de The Mandalorian à venir en octobre [2020] et d'autres projets pour la suite [de The Mandalorian] avec la possibilité d’incorporer plus de personnages et d’emmener ces personnages dans leur propre direction en termes de séries", a ainsi expliqué Bob Iger dans sa présentation rapportée par le média américain CinemaBlend.

De quoi augmenter l'impatience des fans intergalactiques de "Mando" (Pedro Pascal) et de "Baby Yoda", la petite créature devenue la star des réseaux sociaux. Il a grandement participé au succès international de la série Star Wars. Ce qui explique pourquoi Disney et Lucasfilm réfléchissent à produire des séries dérivées de l'univers du chasseur de primes. Ce serait l'occasion d'en savoir plus sur le passé de Cara Dune (Gina Carano) lorsqu'elle était Shock trooper pour l'Empire, ou Greef Karga (Carl Weathers) pour expliquer comment il a rejoint la Guilde des chasseurs de primes. Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus.