"The Batman" : Zoë Kravitz va incarner Catwoman

publié le 15/10/2019 à 04:50

Le casting de The Batman se précise. Ce lundi, l'AFP apprend auprès de la Warner Bros, que c'est Zoë Kravitz qui va endosser le costume de Catwoman dans le prochain Batman, avec la star Robert Pattinson dans le rôle du justicier masqué. L'actrice américaine, à l'affiche d'une des séries phares de HBO "Big Little Lies", va camper la super-héroïne qui dans les DC Comics est dépeinte à la fois comme adversaire et flirt de Batman.

Elle succède donc dans le rôle de Catwoman alias Selina Kyle, à Michelle Pfeiffer, Halle Berry et Anne Hathaway. Le film The Batman, dont la sortie est attendue en 2021, sera réalisé par Matt Reeves (La Planète des Singes: Suprématie), avec Robert Pattinson dans le rôle du justicier masqué.

Fin septembre, c'est Jeffrey Wright, l'interprète de Bernard dans la série Westworld, qui a rejoint le casting du film. Il interprétera le Commissaire Gordon. Selon les médias américains Deadline et Collider, Jonah Hill (Le Loup de Wall Street, 21 Jump Street) serait en négociation avancée avec Warner Bros pour incarner l'Homme-mystère, le méchant du film.