publié le 27/07/2017 à 12:01

"I'll be back", grondait Arnold Schwarzenegger dans le premier volet de Terminator, sorti en 1984. Plus de trente ans après, la célèbre réplique pourrait de nouveau être prononcée sur grand écran. Dans une interview accordée au quotidien australien news.com, le réalisateur de la saga, James Cameron, a exprimé son souhait de redonner vie à ses robots assassins.



Le cinéaste de 62 ans a annoncé être en discussion avec David Ellison, le producteur qui détient actuellement les droits de la franchise : "Nous discutons de ce que nous pouvons faire. En ce moment, nous penchons vers une réinvention de la saga en trois films." La loi sur la propriété intellectuelle américaine devrait permettre au réalisateur d'Avatar de récupérer les droits d'ici 2019 et donc de travailler de nouveau sur la franchise.

Arnold Schwarzenegger au casting ?

Mais le père du T-800 s'interroge : un retour de la saga serait-il pertinent à notre époque ? "La question est : 'la franchise est-elle arrivée en bout de course ou peut-elle être rafraîchie ? Peut-elle encore être pertinente aujourd'hui, alors que notre monde rattrape la science-fiction des deux premiers films ? Nous vivons dans un monde de drones, de surveillance, de données de masse et d'intelligence artificielle émergente."

Les robots de "Terminator 2 : Le jugement dernier" Crédit : REX FEATURES/SIPA

Une telle nouvelle pose indubitablement de nombreuses questions sur le contenu de l'intrigue et le casting. L'idée serait d'introduire de nouveaux personnages "pour passer le relais", mais la participation d'Arnold Schwarzenegger, qui incarne le célèbre T-800 des premiers opus, n'est cependant pas exclue : James Cameron a annoncé que l'acteur pourrait être impliqué "à un certain niveau." Si le projet venait à se concrétiser, le réalisateur de Titanic ne serait pas à la réalisation, il officierait à d'autres postes de production.

Une nouvelle tentative de reboot

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'une tentative de reboot est mise en chantier, sans le concours de James Cameron. Depuis qu'il a quitté la saga, après le second volet, la franchise est en déclin. Terminator 3 : le soulèvement des machines (2003), Terminator Renaissance (2009) - pourtant présenté comme le premier chapitre d'une nouvelle trilogie post-apocalyptique - et Terminator Genisys, qui a tenté un retour aux sources mais qui a peiné convaincre l'ensemble de la presse et du public, ont subi des échecs, notamment critiques.



Si la nouvelle trilogie pensée par le cinéaste voit finalement le jour, ce ne sera pas pour tout de suite : le réalisateur est actuellement en train de travailler sur les quatre suites d'Avatar, dont le deuxième épisode est prévu pour décembre 2020. Mais ceux qui souhaitent se replonger dans les premiers volets de la saga et voir le T-800 poursuivre Sarah et John Connor (Terminator) puis les protéger (Terminator 2) auront de quoi patienter avant que cette trilogie ne voit effectivement le jour : Terminator 2 fera son retour sur grand écran et en 3D le 14 septembre prochain.