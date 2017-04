publié le 24/04/2017 à 11:43

On connaît enfin la date de la suite d'Avatar. Ou plutôt les quatre dates ! Car le film aura quatre suites. Son réalisateur, James Cameron, a annoncé les dates de sorties samedi 22 avril, lors de la "journée mondiale de la Terre". Le second volet d'Avatar sortira donc le 18 décembre 2020, et les trois autres films les 17 décembre 2021, 20 décembre 2024 et 19 décembre 2025. "En fait, je ne me concentrais pas uniquement sur Avatar 2. Mon attention portait au même titre sur Avatar 2, 3, 4 et 5. C'est comme ça que je vois les choses. Ils ont tous été élaborés de la même façon. Je viens de terminer le script d'Avatar 5", a expliqué le réalisateur de Titanic selon le site britannique The Independant.



Les producteurs de la 20th Century Fox ont également annoncé que Sam Worthington (qui joue Jake Sully), Zoe Saldana (Ney'tiri), Sigourney Weaver (Grace Augustine) et Stephen Lang (le colonel Miles Quaritch) reprendront leur rôle dans la saga de science-fiction. Sorti en 2009, Avatar a bouleversé l'histoire du cinéma mondial. D'abord par sa 3D, qui a signé un réel exploit technique à l'époque. Mais parce que le long-métrage de David Cameron a réalisé le plus gros succès commercial mondial de l'histoire du cinéma.

Avec plus de 14 millions de téléspectateurs rien qu'en France, Avatar avait dégagé 2,7 milliards de dollars de recettes dans le monde. Après une longue série d'hésitations, de rumeurs et de fausses dates de sortie, les fans des créatures bleues de Pandora peuvent enfin se rassurer, même s'ils devront attendre 2020 pour découvrir le nouveau volet d'Avatar.