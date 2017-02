Le héros de "Titanic" aurait-il pu survivre à la fin du film ? Pour James Cameron, le personnage de Jack n'avait aucun moyen de tenir sur la planche en bois.

Crédit : Twentieth Century Fox France Pour James Cameron, Jack n'avait aucun moyen de survivre

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 02/02/2017 à 10:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une question qui divise les fans de Titanic depuis vingt ans. Jack aurait-il pu survivre au naufrage du paquebot ? Pour de nombreux cinéphiles, la réponse est oui. En 1998, le réalisateur James Cameron fait pleurer des millions de personnes à travers le monde en choisissant de tuer Jack dans une eau glacée et sous les yeux de Rose, l'amour de sa vie. Cette mort a été difficile à accepter pour une majorité de fans, qui affirme que Rose et Jack auraient pu tenir tous les deux sur la planche en bois. Même Kate Winslet, l'interprète de Rose, a admis début 2016 qu'elle aurait pu sauver Leonardo DiCaprio.



Lassé de cette remise en question permanente, James Cameron est revenu plusieurs fois sur la fin de son film : pour lui, Jack ne pouvait pas monter sur la planche avec Rose. En 2012, l'équipe de l'émission américaine MythBusters, qui vérifie les rumeurs et les idées reçues, est revenue avec lui sur l'affaire de la planche en bois. Elle avait conclu que Jack et Rose auraient pu tenir tous les deux sur la planche, mais pas longtemps.

> Titanic Survival Results | MythBusters

Dans un entretien publié le 29 janvier sur le site du Daily Beast, James Cameron a accepté de revenir une nouvelle fois sur la mort de Jack. Vingt ans après, le réalisateur n'a toujours aucun regret : "C'est très simple : vous lisez la page 147 du scénario qui dit : 'Jack descend de la planche et donne sa place [à Rose] afin qu'elle puisse survivre'. C'est aussi simple que ça".

Lorsque vous serez remonté, vous serez déjà mort James Cameron Facebook Twitter Linkedin

Pour lui, la théorie de MythBusters ne tient pas : "Vous êtes Jack, vous êtes dans une eau à -2 degrés et votre cerveau commence à frôler l'hypothermie. MythBusters vous demande d'enlever votre gilet, son gilet à elle, de nager sous le radeau, d'attacher le gilet on ne sait trop comment pour qu'il ne se détache pas au bout de deux minutes. Ce qui signifie que vous restez sous l'eau pour attacher ce truc, ce qui va vous prendre 5 à 10 minutes et que, par conséquent, lorsque vous serez remonté, vous serez déjà mort".



La solution ? La scène qu'il a filmée : "Le meilleur choix de Jack était de garder le haut de son corps hors de l'eau et d'espérer qu'un bateau le récupère avant qu'il ne meure". Pour James Cameron, le chapitre est clos.