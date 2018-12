"Star Wars" : Ed Sheeran sera au générique de l'épisode 9

publié le 09/12/2018 à 23:46

Décidément, Ed Sheeran sait se faire une place dans la pop culture. Si ses chansons sont devenues des classiques de la musiques, sa carrière d'acteur, bien que mineure, à le mérite de le mette aux génériques de films cultes. Car après avoir eu un rôle de soldat dans Game of Thrones, il semble que le Britannique ait réussi à avoir un rôle dans le prochain Star Wars.



Et c'est The Irish Sun qui a découvert le secret que cherchait à cacher Ed Sheeran. La star endossera un costume de stormtrooper dans le prochain épisode IX, qui doit sortir en décembre 2019. Les stormtroopers, soldats iconiques de la saga, ont souvent servi à faire jouer des "guests".

Ainsi, les princes Harry et William, mais aussi Tom Hardy et Daniel Craig, ont déjà eu les honneurs de Star Wars, sans que l'on ait vu leurs visages à l'écran. Quant à Ed Sheeran, rappelons qu'il a aussi fait une apparition dans Bridget Jones’s Baby. Mais cette fois-ci, il y jouait son propre rôle.