publié le 13/04/2019 à 19:01

Depuis 2015 et Le Réveil de la Force, les vacances de Noël riment avec Star Wars. Après une bande-annonce magnétique et une première affiche, les fans français sont plus qu'impatients de découvrir Star Wars 9.



Notez la date dans vos agendas : Star Wars 9 sortira en France le 18 décembre 2019. Un premier cadeau avant les fêtes carillonnées pour les générations des passionnés de la galaxie très très lointaine. Il devrait tout de même s'annoncer déchirant, puisque le réalisateur J.J. Abrams a annoncé il y a quelques mois que Star Wars 9 va clôturer la saga Skywalker au cinéma. Luke et Leia Skywalker ainsi que Kylo Ren seront les derniers représentants de la famille à apparaître au cinéma en 2019. À moins que J.J. Abrams nous réserve des surprises, notamment sur les origines de Rey.

D'ici le 18 décembre 2019, Disney et Lucasfilm diffuseront de nouvelles images de l'épisode 9, bien évidemment déjà surnommé "le film le plus attendu de la fin 2019".