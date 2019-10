C-3PO, Finn et Poe Dameron dans le trailer de "Star Wars 9"

publié le 25/10/2019 à 06:10

Les parcs d'attraction Disneyland Resort, Walt Disney World Resort, Disneyland Paris et Tokyo Disney Resort vont avoir droit à une belle mise à jour. Puisque la dernière trilogie Star Wars et l'ère des Skywalker s'apprêtent à se conclure, Disney a décidé de faire vivre aux visiteurs de ses parcs à travers le monde toute l'atmosphère de la saga, Episode IX inclus.

Dans un long post de blog, le géant du divertissement a annoncé vouloir modifier ses simulateurs "Star Tours - The Adventure Continues" afin que ces derniers intègrent des éléments de L'Ascension de Skywalker qui sortira au cinéma le 20 décembre aux Etats-Unis (le 18 en France). Le jour de la sortie du film, chacun des parcs offrira à ses visiteurs une nouvelle expérience. Ils pourront par exemple explorer la lune océanique spectaculaire de la dernière bande-annonce, Kef Bir.

Ces attractions existent depuis le début des années 90 et ont été progressivement mises à jour. Après leur réouverture entre 2011 et 2017, le public pouvait alors voyager sur Jakku, Crait ou Batuu, trois lieux emblématiques de la nouvelle saga. Cette nouveauté accompagne les grands travaux annoncés Disney qui entend développer des attractions autour des ses trois poules aux œufs d'or : Marvel, La Reine des Neige et Star Wars.

> Star Tours: The Adventure Continues - Disneyland Paris