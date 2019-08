publié le 31/07/2019 à 20:18

Les Chevaliers de Ren restent, encore, une énigme pour les fans Star Wars. Aperçus dans Star Wars 7, absents dans Star Wars 8, ces disciples de Kylo Ren seront de retour dans Star Wars 9.

Alors qu'on attend de les découvrir dans un futur trailer, le site We Got This Covered publie un nouvel aperçu des Chevaliers de Ren dans L'Ascension de Skywalker. Les photos non-officielles sont celles des jouets Lego, qui auraient donc fuité. Attention, la suite contient des spoilers.

On ne devrait pas découvrir les identités des disciples de Kylo Ren. Comme le dévoilent la photo, ils ont leurs visages complètement camouflés par des masques et des casques. Une référence au costume de Kylo Ren, qui serait leur leader. Ces soldats seraient les anciens disciples de Luke Skywalker, qui ont décidé de rejoindre le Côté Obscur en même temps que Ben Solo. Dans tous les cas, ces costumes montrent que l'influence de Dark Vador est toujours aussi présente, 33 ans après sa disparition dans Le Retour du Jedi (épisode 6).

Les Chevaliers de Ren dans "Star Wars 9" à partir des jouets Lego Crédit : capture d'écran