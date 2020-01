publié le 13/01/2020 à 12:12

Si vous n'avez pas pris le wookie en LV2, il est difficile de comprendre Chewbacca. Dans L'Ascension de Skywalker, Chewie s'adresse à Rey lorsque notre troupe part sur Pasaana pour trouver le mystérieux informateur de Leia qui les aidera dans leur recherche de l'orientateur Sith.

Si Disney et Lucasfilm n'ont pas ajouté de sous-titres lors de cette tirade de Chewbacca, qui retrouve Rey aux commandes du Faucon Millenium, Joonas Suotamo, son interprète a donné une réponse aux fans. "Je pense que Chewbacca lui dit quelque chose comme : 'C'est bien que tu sois de retour sur le Faucon, Poe l'a endommagé avec ses vols imprudents et instables'. Je pense donc que c'est pique contre Poe", explique-t-il en riant au média américain The Hollywood Reporter.

Dans la suite de son entretien, Joonas Suotamo qui interprète Chewie depuis Le Réveil de la Force s'est aussi confié sur la fin de l'aventure du wookie dans la galaxie. "Je suis très content de la fin de la saga Skywalker (...) Je trouve qu'elle est détaillée et possède plusieurs facettes. Et je suis très content comment Chewbacca s'insère dedans. Il a été avec la Rébellion et la Résistance pendant de nombreuses années, et c'est beau de le voir de nouveau partir à l'aventure avec ses amis".