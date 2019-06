publié le 19/06/2019 à 23:16

Quand il s'agit de spoiler un film Marvel, Tom Holland, l'interprète de Spider-Man est généralement le champion. Mais cette fois, ce serait une affiche promotionnelle de Spider-Man : Far From Home qui aurait révélé un twist de l'intrigue. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Depuis le début de la promotion de Spider-Man : Far From Home, nombreux et nombreuses sont les fans Marvel à penser que Mystério est en réalité le méchant du film. Car dans les comics il est un spécialiste des effets spéciaux. C'est aussi un criminel et l'un des grands ennemis de Spidey. Tom Holland a essayé de brouiller les pistes il y a quelques semaines en déclarant que Quentin Beck (l'identité civile de Mystério) devenait son allié dans Far From Home.

Mais deux affiches du film de l'artiste Ryan Meinerding, qu'il a partagées sur son compte Instagram, brouillent les pistes et spoileraient le vrai rôle de Quentin Beck. Il pourrait se faire passer un allié, avant de montrer sa véritable nature de super-vilain. Compte tenu de la disposition des panneaux, on voit en effet qu'il attaque notre héros avec ses "pouvoirs verts". Spidey semble vouloir les esquiver. Rendez-vous le 3 juillet 2019 pour découvrir le fin mot de l'histoire.