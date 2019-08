publié le 29/08/2019 à 12:45

Après le succès de Pokémon GO en 2016, la poule aux œufs d'or de Gamefreak revient, ce jeudi 29 août, sur mobile avec un nouveau jeu. Le concept de Pokémon Masters est bien différent de celui de son illustre prédécesseur. Oubliez la réalité augmentée, ici, l'accent est mis sur les combats et la collaboration entre dresseurs. Le but est simple : parcourir l'île Pasio et affronter des champions bien connus des fans de la licence. Pierre et son Onix, Ondine et son Staross, Peter et son Dracolosse ... Il faudra tous les battre pour avancer dans le scénario de ce nouvel opus.

Fidèles à l'ADN de la série, certaines quêtes ont été pensées exclusivement pour le mode multijoueur. Vous devrez donc faire équipe avec des amis ou des inconnus pour vous défaire des ennemis les plus récalcitrants. Une bonne idée qui devrait satisfaire les joueurs sur le long terme.

La licence dispose d'une large communauté à travers le monde. Le jeu affichait déjà plus de 100.000 téléchargements sur le PlayStore, quelques heures seulement après son lancement officiel.

L'année 2019 est décidément bien remplie pour les fans. Outre Pokémon Masters, ces derniers auront eu droit au film Détective Pikachu ainsi qu'à un nouveau RPG, prévu pour le 15 novembre sur Nintendo DS.