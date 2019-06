"Wizards Unite" : que vaut le nouveau "Pokémon Go" à la sauce Harry Potter ?

publié le 29/06/2019 à 13:39

La France entière était dehors en train de courir dans les parcs publics pour trouver des Pokémon sur leurs smartphones. L'été 2016 avait été marqué par cette incroyable frénésie jetant des milliers de joueurs dans la rue. Grâce à Pokémon Go, les gamers avaient découvert les joies de la randonnée urbaine (et des batteries portatives) pour le simple plaisir de capturer les fameuses créatures et de régner sans partage sur les arènes de son quartier.

Mais depuis cet été béni, une vaste majorité de celles et ceux qui étaient accrochés à leurs téléphones ont désinstallé cette application. Trop compliqué, trop répétitif, pas assez inventif... Les raisons du désamours étaient nombreuses. Mais en ce début d'été 2019, un nouveau jeu mobile développé par le même studio, Niantics, vient de sortir avec l'espoir de rallumer la flamme.

Le jeu n'utilise plus l'univers de jeu de Nintendo mais le monde magique de J.K. Rowling, l'auteure écossaise derrière la saga Harry Potter et les films Les Animaux Fantastiques. Finie la chasse aux Pokémon, le but est de capturer des objets magiques et de combattre de terribles sorciers maléfiques. Mais, est-ce aussi addictif ?

Attrapez-les tous... (encore)

Le jeu fonctionne sur le même principe que Pokémon Go. Grâce à votre smartphone vous accédez à une gigantesque carte. Le GPS pour votre téléphone (Android ou iOS) vous localise alors et un petit sorcier vous représentant suit vos mouvements. Sur la carte de nombreux points d'intérêt prennent la forme de petites maisons, de serres mystérieuses ou de tours imposantes. Dans le ciel, des hiboux ou des dragons volent parmi les nuages pour faire un peu de vie.

En vous baladant, des événements magiques peuvent se produire. En cliquant sur ceux-ci (comme sur les Pokémon par le passé), vous déclencherez votre appareil photo. Celui-ci vous montrera votre entourage et un objet, une scénette ou une créature fabuleuse apparaîtra. Charge à vous de le capturer en "brisant un sceau" à l'aide de sortilèges.

Les combats se déroulent toujours de la même façon. On vous informe d'abord du niveau de dangerosité de l'apparition. Plus le risque est élevé, moins vous aurez de chance de vaincre la créature. Une fois la bestiole détectée (grâce à un système d'alignement), vous devrez tracer le plus précisément et rapidement possible une figure géométrique sur votre écran. Ce symbole reprend la gestuelle des sorciers dans les films Harry Potter et déclenchent des effets magiques (tous très similaires).

Profession, duels, crafting...

Chaque capture vous permet de compléter votre collection, d'obtenir des objets consommables (potions, clés...) et d'augmenter la puissance de votre personnage. Plus votre avatar est fort plus il sera facile d'affronter en duel d'autres sorciers dans des donjons. Les plus impatients (et riches) se rueront vers le chemin de traverse pour dépenser de l'argent (du vrai) pour obtenir des objets bonus. Un classique du genre.



Votre personnage évoluera de plusieurs façons : grâce à vos combats, à votre assiduité et grâce aux objets qui peuvent temporairement améliorer vos statistiques. Pour le reste, le jeu comprend de nombreux éléments de jeu de rôle (ou RPG). Vous pourrez fabriquer (crafter) des objets grâce à votre chaudron et vous pourrez choisir une profession. Vous aurez le choix entre trois spécialités : Magizoologiste (forte défense), Auror (forte offensive) et Professeur (équilibre). À chaque profession correspond un arbre de compétences à débloquer. De quoi vous occuper un bon moment.

Des défauts "impardonnables"

Reste que le jeu, s'il a la direction artistique plaisante des films et qu'il semble très complet, ne plaira à tout le monde. Les sorts et le gameplay très répétitifs, l'absence quasi totale de scénario pour un univers narratif pourtant très riche... pourraient ne pas suffire à conserver les joueurs pour une raison : il ne reprend pas les forces des romans de J.K. Rowling. Il est par exemple possible de choisir sa baguette ou sa maison de Poudlard mais ces choix auraient pu être déterminés par des psychotests ou des mini-jeux. Après tout, c'est "la baguette qui choisit le sorcier" et non l'inverse.



Et puis, Wizard Unite est un jeu de collection sans scénario, or Harry Potter est avant tout riche de son univers et de ses personnages. Pokémon n'a pas pu décevoir ses fans via Pokémon Go puisqu'il s'agit, à l'origine, d'un jeu de collection. Harry Potter, c'est avant tout une histoire et les Potterheads ne manqueront pas de s'ennuyer ferme.

En résumé

Les plus :

- Une interface et une musique qui nous plonge complètement dans l'univers Harry Potter

- Une richesse des contenus

- Facile à prendre en main



Les moins :

- Pas de scénario

- Pas de tests pour obtenir sa baguette, sa Maison ou son Patronus

- Un gameplay répétitif

- Pas de progression

- Consomme de la batterie et fait chauffer de nombreux smartphones

- Déjà vu