publié le 08/02/2019 à 19:45

Oreo, le raton laveur qui a servi de modèle pour le personnage de Rocket Raccoon dans les films Gardiens de la Galaxie est décédé après une maladie à l'âge de 10 ans, dans un centre animalier au Portugal. Il avait notamment aidé les animateurs sur le tournage des longs-métrages Marvel pour capturer ses mouvements mais aussi étudier son comportement afin que le personnage de Rocket, l'un des piliers de la saga, se rapproche le plus possible de la réalité.



Attristée, le "cœur brisé", c’est sa famille qui l’a annoncé sur Facebook: "Notre cœur est brisé par la perte de notre meilleur ami, notre gardien de notre galaxie, M. Oreo Raccoon" écrit Quinta Layla. "Oreo est décédé tôt ce matin après une très courte maladie. Un grand merci à nos merveilleux vétérinaires pour leur compassion et leurs soins".

La page officielle des Gardiens de la Galaxie a également rendu hommage à Oreo : "Repose en paix, Oreo le raton laveur, le modèle de Rocket Raccoon. Il était aussi le raton-laveur qui est allé sur le tapis rouge avec le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, lorsque le film a fait ses débuts à Hollywood".

Oreo avait aussi accompagné le réalisateur James Gunn sur les plateaux lors de l'avant-première à Hollywood et lors de la première européenne des Gardiens de la Galaxie. C'est le célèbre acteur américain Bradley Cooper qui lui avait prêté sa voix.