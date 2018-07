publié le 04/07/2018 à 07:30

La plus super des familles Disney-Pixar est enfin de retour au cinéma. Les fans auront dû attendre 14 ans avant de retrouver Bob/Mr Indestructible, Hélène/Elastigirl, Violette, Flèche et Jack-Jack dans une toute nouvelle aventure réussie.



De nouveau réalisé par Brad Bird (Ratatouille, Mission Impossible - Protocole Fantôme), Les Indestructibles 2, en salles ce mercredi 4 juillet, nous entraîne cette fois dans une intrigue, qui sort des sentiers battus grâce à son message féministe et progressiste. Alors que les super-héros et héroïnes sont toujours obligé(e)s de vivre comme des parias dans la société, Hélène et Bob font la rencontre de Winston Deavor. Il veut tout faire pour que les Super reviennent dans la société et pour y parvenir, il décide de mettre Elastigirl sur le devant de la scène, obligeant Bob à rester à la maison et s'occuper des enfants. Mais, c'est sans compter sur la présence énigmatique de l'Hypnotiseur qui sème la zizanie dans la ville...

Humour, action et réflexion rythment Les Indestructibles 2, qui a enregistré le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation.

> Les Indestructibles 2 - Bande-anonce officielle

1. Le drôlissime Jack-Jack

Avec sa bouille ronde et ses babillages, Jack-Jack est sans aucun doute la star des Indestructibles 2. Déjà très remarqué par les fans dans Les Indestructibles, notamment avec ses pouvoirs qui commençaient à se dévoiler, le petit dernier de la famille Parr fait un retour fracassant au cinéma. Et cette année, il nous réserve de belles surprises hilarantes. Il a beau être tout petit, il possède des aptitudes bien supérieures à ses parents, ainsi que Violette et Flèche. Vous le verrez disparaître dans une autre dimension, lancer des rayons laser depuis ses yeux (coucou Superman) ou se transformer en sorte de troll lorsqu'il est en colère. Sa présence dans l'intrigue rythme le film et fait toujours le même effet : Jack-Jack est hilarant.

2. La dimension girl power et féministe

Les Indestructibles 2 a beau être un film d'animation avec des super-héros et héroïnes, il possède un message féministe et progressiste. Chad Brentley, PDG de DevTech choisi Elastigirl pou redorer l'image des super-héros et héroïnes dans le monde, au grand dam de son mari. Elastigirl part donc en mission, tandis que Mr.Indestructible devient père au foyer et s'occupe des enfants. Avec justesse et humour, Les Indestructibles 2 s'amuse des stéréotypes sur la vie de famille, les rôles de père et mère. Brad Bird délivre un message progressiste, féministe et girl power. Les Indestructibles 2 va au-delà du film de super-héros et plus loin qu'aucun autre Pixar-Disney avant lui.



3. Un film pour toute la famille

La famille Paar fait son grand retour au cinéma Crédit : The Walt Disney Company France

La recette Pixar-Disney fonctionne de nouveau avec Les Indestructibles. L'humour, les scènes d'action et l'intrigue sont compréhensibles pour les enfants, sans être "ennuyants" pour les parents. Certaines situations parleront d'ailleurs aux spectateurs et spectatrices comme le chagrin d'amour de Violette, les exercices de maths de Flèche que Bob ne comprend plus ("Pourquoi ont-ils changé les maths ?", se demande-t-il au bout du rouleau) ou encore la honte de Violette lorsque son père l'emmène au restaurant du garçon qui lui plaît en pensant bien faire. Des moments qui chatouilleront les zygomatiques et la nostalgie.



Les Indestructibles 2 est donc l'un des films de l'été à ne pas manquer, un excellent divertissement pour un moment en famille ou avec des ami(e)s.