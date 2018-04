publié le 13/04/2018 à 20:02

La famille de super-héros la plus cool de Disney prépare un retour fracassant. Après un teaser hilarant et une première bande-annonce époustouflante, Les Indestructibles 2 se dévoile dans un nouveau trailer tout aussi survolté et décalé.



Dans cette bande-annonce inédite, un sujet particulier alimente le cœur de l'intrigue : le retour d'Elastigirl. Hélène délaisse son rôle de mère au foyer pour revêtir son costume de femme "super-élastique" afin d'aller sauver le monde. Un nouveau job qui n'est pas du goût de son mari Bob qui doit maintenant gérer la maison. Entre les devoirs de Flèche, la crise d'adolescence de Violette et les nouveaux pouvoirs du petit Jack-Jack, l'homme au foyer perd la boule face au changement des rôles.

Entre cascades, gags et super-pouvoirs, les nouvelles aventures de la famille héroïque ne seront pas de tout repos. D'autant plus qu'un nouveau super-vilain fait son apparition. Celui qui se fait appeler L'Hypnotiseur menace la tranquille des habitants avec son pouvoir magnétique.

La famille Parr repend du service, toujours épaulée de leur coéquipier Frozone et leur amie Edna Mode. Cette aventure qui s'annonce palpitante est à découvrir le 4 juillet prochain au cinéma.