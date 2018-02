publié le 18/02/2018 à 09:05

La guerre DC Comics-Marvel n'est pas prête de s'arrêter. Des mois après le succès controversé de Justice League et celui déjà confirmé de Black Panther chez Marvel, Mark Millar, ancien scénariste de DC Comics (et chez Marvel depuis 2001) a jeté de l'huile sur le feu. Dans un entretien pour le média Yahoo, il a expliqué pourquoi les films Warner Bros / DC Comics n'arrivent pas à battre les Avengers et autres productions Marvel.



Ce serait parce que Batman et ses acolytes ne sont pas "des personnages cinématographiques et je dis ça en tant que gros fans de DC qui préfère largement leurs personnages à ceux de Marvel", démarre Mark Millar. Pourtant, la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan prouve le contraire. Le scénariste jetterait-il donc la pierre à Zack Snyder, qui a réalisé la plupart des films DC Comics de ces dernières années ? Le "problème" se trouve ailleurs pour le scénariste.

Les héros et héroïnes de DC Comics ne sont pas identifiables

"Je crois que ces personnages [de DC Comics], à l’exception de Batman, ne sont pas basés sur leur identité secrète, mais sur leurs pouvoirs. Alors que c’est l’inverse pour les personnages Marvel, comme Matt Murdock [Daredevil], Peter Parker [Spider-Man] ou les X-Men pris individuellement. Tout est centré sur le personnage. Ce n’est pas le cas de DC, à part pour Batman", continue Mark Millar.

Effectivement, Batman est le personnage le plus sombre de ceux qu'on a pu voir au cinéma pour DC Comics. Sans super-pouvoirs, mais avec des gadgets ultra-technologiques, sa psychologie unique le rend plus abordable que Superman ou Wonder Woman, qui ne montre pas de failles.



"Batman, on peut le comprendre et s’inquiéter pour lui. Mais, quelqu’un comme Green Lantern [incarné au cinéma par Ryan Reynolds], il a cette bague qui lui permet de créer des dimensions en 3D avec sa pensée, par contre il est allergique à la couleur jaune ! Comment peut-on faire un film avec cela ? En 1952, ça avait du sens, mais maintenant le public n’y comprend rien", poursuit-il. Pourtant, le public est nombreux dans les salles lors des sorties de films DC Comics comme Suicide Squad et Justice League, malgré les mauvaises critiques.

Ils et elles sont trop éloigné(e)s du public du XXIe siècle

"Les gens vont me détester pour ça, mais je crois que la preuve est là. On a vu de super réalisateurs, scénaristes et acteurs, avec des tonnes d’argent en jeu, mais ces films ne fonctionnent pas. Je crois que ces personnages sont trop éloignés du moment où ils sont nés. Il y a quelque chose de vieux en eux, les gamins les regardent et ils ne sentent pas si cool. Même Superman - j’adore Superman - mais, il appartient à une Amérique qui n’existe plus. Il représente l’Amérique du XXe siècle et c’est là qu’il était au top", conclut Mark Millar dans son entretien. Des propos qui auront de quoi faire réagir les fans DC Comics...