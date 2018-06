publié le 18/06/2018 à 11:48

C'est un démarrage record pour le cinéma d'animation. La suite tant attendue des Indestructibles des studios Disney et Pixar ne va pas décevoir les investisseurs. À la première prise de température - soit le nombre d'entrées après le premier week-end d'exploitation d'un film aux États-Unis - Les Indestructibles 2 a déjà fait deux fois mieux que le premier volet des aventures de la famille de super-héros.



Pour ses premiers jours, le film a réalisé quelque 180 millions de dollars de recette. il s'agit du record historique pour la catégorie film d'animation. Les Indestructibles 2 dérobent la place du précédent champion : Le Monde de Dory (135 millions de dollars).

Il s'agit aussi du huitième meilleur démarrage de l'histoire et du troisième meilleur démarrage de l'année 2018 qui est déjà riche en records : Black Panther et Avengers : Infinity War sont encore largement au-dessus avec 202 et 257 millions de dollars pour la même période respectivement.